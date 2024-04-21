Masya Allah! Ini Keutamaan Menggabungkan Puasa Syawal, Senin Kamis, dan Ayyamul Bidh

MASYA ALLAH! Berikut ini keutamaan menggabungkan puasa Syawal, Senin Kamis, dan ayyamul bidh. Ada momen emas pada bulan Syawal 1445 Hijriah ini, yakni bisa menggabungkan puasa Syawal, puasa ayyamul bidh, dan puasa Senin Kamis. Keistimewaannya sangat besar, jadi sayang jika terlewat.

Diketahui bahwa puasa ayyamul bidh atau puasa pertengahan bulan setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22, 23, 24 April 2024 Masehi. Ini masih termasuk bulan Syawal yang dalam rentang waktu puasa Syawal. Kemudian besok adalah hari Senin yang juga bisa diisi puasa Senin Kamis.

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan keutamaan puasa Syawal disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

"Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." (HR Muslim nomor 1164)

Kemudian keutamaan puasa Ayyamul Bidh disebutkan dalam hadits berikut. Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata:

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bidh yaitu 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriah)." Dan beliau bersabda, "Puasa Ayyamul Bidh itu seperti puasa setahun." (HR Abu Dawud nomor 2449; An-Nasa'i: 2434. Syekh Al Albani mengatakan hadis ini shahih)