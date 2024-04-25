Batas Puasa Syawal 1445 H/2024 M Sampai Kapan?

BATAS puasa Syawal 1445 H/2024 M sampai kapan? Diketahui bahwa batas waktu mengerjakan puasa Syawal tahun ini adalah pada akhir bulan Syawal atau tanggal 30 Syawal 1445 Hijriah. Dalam hitungan kalender masehi diperkirakan jatuh pada 9 Mei 2024.

Dihimpun dari laman Muslim.or.id, perintah mengerjakan puasa Syawal sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

Artinya: "Barang siapa berpuasa Ramadhan lalu mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh." (HR Muslim nomor 1164)

Kemudian dalam riwayat lain Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam berkata:

جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها ، فشهرٌ بعشرةِ أشهرٍ ، وصيامُ ستَّةِ أيامٍ بعد الفطرِ تمامُ السَّنةِ

Artinya: "Allah menjadikan satu kebaikan bernilai sepuluh kali lipatnya, maka puasa sebulan senilai dengan puasa sepuluh bulan. Ditambah puasa enam hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna satu tahun." (HR Ibnu Majah nomor 1402, dinilai sahih oleh Syekh Al Albani dalam Shahih Ibni Majah nomor 1402 dan Shahih At-Targhib nomor 1007)