Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Catat, Ini Bulan Islam yang Baik untuk Menikah Tahun 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:09 WIB
Catat, Ini Bulan Islam yang Baik untuk Menikah Tahun 2026
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bagi pasangan Muslim yang merencanakan pernikahan di tahun 2026, memilih waktu yang tepat tidak hanya soal kepraktisan, tetapi juga makna spiritual yang mendalam.

Dalam tradisi Islam, meskipun tidak ada bulan yang secara mutlak dilarang untuk menikah, terdapat beberapa bulan Hijriah yang diyakini membawa keberkahan dan keutamaan lebih berdasarkan sunnah Rasulullah SAW serta momen-momen penting sejarah Islam. Berikut lima bulan yang direkomendasikan untuk memulai kehidupan pernikahan dengan penuh doa dan kebaikan.

Bulan Rajab (1–19 Januari 2026)

Bulan Rajab dikenal sebagai “kunci” untuk bulan-bulan berkah. Rasulullah SAW biasa memuliakan bulan ini, dan menjadi waktu ketika orang tua Rasulullah SAW menikah serta momen ketika Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah. Memilih bulan Rajab untuk menikah bermakna membuka pintu kebaikan untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan penuh rahmat Allah SWT.

Bulan Syawal (20 Maret–18 April 2026)

Bulan Syawal menjadi pilihan paling populer di kalangan calon pengantin Muslim. Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA pada bulan ini. Selain meneladani Nabi, menikah di bulan Syawal juga mengubah persepsi jahiliyah yang menganggap bulan ini sial—membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada bulan yang membawa kesialan, hanya takhayul yang perlu dilawan dengan keberanian.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/612/3193822//wedding-E2Ao_large.jpg
Calon Pengantin Wajib Tahu, 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414//zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192894//dirjen_bimas_islam-peA1_large.JPG
Angka Pernikahan Nasional Tercatat Naik di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/612/3190898//viral-4Ldr_large.jpg
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/330/3190650//ilustrasi-3hFK_large.jpg
5 Keistimewaan Bulan Rajab yang Mulia dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/330/3190230//ilustrasi-D8Wh_large.jpg
Kapan 1 Rajab 1447 H? Jadwal, Amalan, dan Doa-doanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement