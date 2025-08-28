Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |10:35 WIB
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Niat berbuka puasa Senin Kamis dibaca saat azan magrib tiba. Setelah membaca niat, jangan lupa untuk membaca doanya demi mendapatkan limpahan pahala. 

Niat Berbuka Puasa Senin Kamis 

Berikut adalah bacaan niat buka puasa Senin Kamis :

Allaahumma lakasumtu wabika aamantu wa alaa rizqika afthortu birahmatika yaa arhamar-roohimiina

Artinya: Ya Allah karenaMu aku berpuasa, denganMu aku beriman, kepadaMu aku berserah dan dengan rezekiMu aku berbuka (puasa), dengan rahmatMu, Ya Allah yang Tuhan Maha Pengasih.

Doa Buka Puasa Senin Kamis

Ada sejumlah doa yang bisa dibaca setelah berbuka puasa Senin Kamis.  Doa pertama buka puasa Senin Kamis yakni membaca Bismillah yang artinya "Dengan menyebut nama Allah". 

Doa kedua sesuai tuntunan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: 

Ibnu Umar Radhiallahu 'anhu berkata:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

"Biasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam jika berbuka Beliau berdoa: Dzahabazh zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah (Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insya Allah)." (HR Abu Dawud nomor 2357, An-Nasa'i 3315, dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud)

 

Halaman:
1 2
