Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Masih Dibangun, Kampung Haji Makkah Diharapkan Bisa Digunakan Paling Lambat 2028

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |11:45 WIB
Masih Dibangun, Kampung Haji Makkah Diharapkan Bisa Digunakan Paling Lambat 2028
Menteri Haji Mochammad Irfan Yusuf.
A
A
A

JAKARTA – Fasilitas Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, tampaknya belum dapat dinikmati oleh jamaah haji Indonesia periode 2026. Pasalnya, pembangunan sarana tersebut tidak bisa dirampungkan dalam waktu singkat.

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pembangunan Kampung Haji menjadi wewenang Danantara. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tetap mengikuti perkembangan pembangunan, meski lebih berfokus pada pelayanan jamaah haji.

“Kami hanya user, jadi kalau Danantara sudah siap akan diberitahu kepada Kementerian Haji. Jadi, kami lebih fokus ke jamaah hajinya,” ujar Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Asrama Haji, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Gus Irfan menegaskan tidak ada kendala anggaran maupun birokrasi. Namun, pembangunan Kampung Haji belum dapat terealisasi atau rampung tahun ini. Pihak Kemenhaj berharap fasilitas Kampung Haji bisa digunakan sebagian paling lambat pada 2028.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212671//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-2AsL_large.jpg
Catat! Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212574//irfan_yusuf-yTKH_large.jpg
Menhaj Ingatkan WNI Jangan Nekat Pergi Haji Tanpa Visa Resmi: Risiko Blacklist 10 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212446//menteri_haji_dan_umrah_m_irfan_yusuf-D9Ma_large.jpg
Alasan Menhaj Tutup Rapat Wacana War Ticket Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212450//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochamad_irfan_yusuf-R4SJ_large.jpg
Biaya Penerbangan Haji 2026 Naik, Pemerintah Siap Tanggung Lewat Keuangan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212356//petugas_haji-cX4t_large.jpg
Petugas Haji Mulai Berangkat ke Arab Saudi Pertengahan April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212338//menhaj_rapat_bersama_komisi_viii_dpr-4Aq0_large.jpg
Menhaj Minta DPR Setujui Tambahan Biaya Penerbangan Haji Rp1,7 Triliun
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement