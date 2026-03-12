Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Waktu Mustajab untuk Berdoa di Malam Lailatul Qadar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:13 WIB
Waktu Mustajab untuk Berdoa di Malam Lailatul Qadar
IlustrasI.
A
A
A

JAKARTA - Sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, umat Islam biasa mengisinya dengan kegiataan ibadah demi mengejar keberkahan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dari 1.000 bulan. Doa-doa yang dipanjatkan di waktu ini disebut akan mustajab dan berkah.

Lantas kapan waktu paling baik untuk berdoa di malam Lailatuq Qadar? Berikut beberapa dalil mengenai perkiraanya.

Sepertiga Malam Akhir

Sepertiga malam akhir diyakini menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa di malam Lailatul Qadr. Dalam surat Al-Qadr ayat 5 Allah berfirman :

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Salāmun hiya ḥattā maṭla'il-fajr

Artinya: "Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang sepertiga malam:

يَتَجَاوَلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ

Yatajaawalu rabbuna kullailailatin ilas samaa'id dunyaa hattaa yabqaa tsulutsul lailiil aakhir fa yaquulu man yad'unii fa astajiib lah

Artinya: "Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir tinggal sedikit lagi, kemudian Ia berfirman: 'Siapa yang memohon kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan?'" (HR. Muslim)

 

