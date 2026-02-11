Menhaj: Indonesia Bakal Ekspor Beras Hingga Bumbu ke Arab Saudi untuk Makanan Jemaah Haji

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa Indonesia akan mulai mengekspor bahan makanan seperti beras, ikan, dan bumbu ke Arab Saudi untuk musim haji 2026.

Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyebut bahan makanan tersebut diekspor untuk memenuhi pasokan makanan bagi jemaah haji asal Indonesia.

“Kita upayakan semua makanan yang dimakan jemaah haji bisa kita ekspor dari Indonesia. Tahun ini dan tahun kemarin bumbu sudah. Kemarin 400 ton, hari ini 600 ton bumbu,” ucap Gus Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Gus Irfan juga mengupayakan ekspor beras hingga ikan ke Arab Saudi. Ia berkata, langkah ini ditujukan agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji kali ini.

“Kita upayakan beras juga dari Indonesia. Dan ya nanti kita upayakan ikan, ikan patin segala macam. Tidak mengambil dari negara lain tapi tetap mengambil dari Indonesia. Supaya masyarakat kita juga bisa merasakan manfaat dari haji,” ujar Gus Irfan.