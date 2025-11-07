Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei

Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei (Ilustrasi/Dok Kemenag)

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan rencana operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pemberangkatan pertama akan dimulai pada 22 April 2025.

1. Jadwal Operasional Penyelenggaraan Haji 2026

Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menjelaskan, rangkaian penyelenggaraan haji akan dimulai dengan masuknya jamaah haji ke asrama haji di seluruh embarkasi Tanah Air.

"Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jamaah haji gelombang pertama menuju Madinah," kata Gus Irfan di Jakarta, dikutip pada Jumat (7/11/2025).

Pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah direncanakan pada 7 Mei 2026. Sementara penutupan kedatangan jamaah haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dijadwalkan 21 Mei 2026.

"Puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah akan berlangsung 26 Mei 2026," ujarnya.

Setelah puncak haji, ia menjelaskan, pemulangan jamaah gelombang pertama akan dimulai 1 Juni 2026 dari Jeddah. Selanjutnya, pemulangan gelombang kedua dimulai 16 Juni 2026 dari Madinah.

"Seluruh operasional pemulangan jamaah haji diperkirakan berakhir pada 1 Juli 2026, menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026 secara menyeluruh," ucapnya.