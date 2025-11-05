HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |11:57 WIB
JAKARTA - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii dan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf bertemu membahas operasional layanan haji tetap berjalan lancar di tengah masa transisi Kemenhaj. 

1. Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji 

Romo Muhammad Syafii menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan operasional Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, kerja sama antara kedua kementerian menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

“Kementerian Agama, berkomitmen kuat memastikan seluruh proses peralihan berjalan tanpa gangguan terhadap operasional Kemenhaj. Tidak boleh ada satu pun hal kecil yang dapat menghambat kelancaran operasional Kemenhaj,” katanya di Kantor Menteri Haji dan Umrah, dikutip pada Rabu (5/11/2025).

Menurut Romo, peralihan komponen penting seperti kantor operasional Kemenhaj, Asrama haji, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), serta Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), merupakan bagian dari penataan kelembagaan. Penataan bertujuan meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan.

“Kami memastikan pada masa transisi, khususnya pada Siskohat sebagai sistem digital penyelenggaraan haji, dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi. Sistem ini akan tetap berfungsi optimal agar tidak menghambat pelayanan,” tuturnya.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Kemenag dalam masa peralihan ini. Irfan menilai langkah-langkah yang diambil Kemenag menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola haji nasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungan dan komitmennya. Transisi yang sedang berlangsung ini memang menuntut kesiapan dari banyak aspek, namun kami yakin dengan dukungan Kemenag, operasional Kemenhaj dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

 

