Jadwal Puasa Tasua dan Asyura 2026 Lengkap dengan Bacaan Niatnya

JAKARTA — Memasuki bulan Muharam, umat Islam di seluruh dunia bersiap menyambut salah satu momentum ibadah yang paling utama di awal tahun hijriah, yaitu puasa Tasua dan Asyura. Kedua puasa ini adalah amalan sunah yang memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu, sehingga kaum muslimin diimbau untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Agar ibadah Anda berjalan dengan khusyuk dan tepat waktu, berikut adalah panduan lengkap jadwal serta bacaan niatnya.

Jadwal Puasa Tasua dan Asyura 2026

Berdasarkan penetapan awal bulan Muharam dalam Kalender Hijriah Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, tanggal 1 Muharam 1448 Hijriah jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026. Merujuk pada ketetapan tersebut, jadwal pelaksanaan puasa sunah di bulan Muharam adalah sebagai berikut:

Puasa Tasua (9 Muharam 1448 H): Jatuh pada hari Rabu, 24 Juni 2026.

Puasa Asyura (10 Muharam 1448 H): Jatuh pada hari Kamis, 25 Juni 2026.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa pelaksanaan puasa Tasua pada tanggal 9 Muharam sangat dianjurkan sebagai pembeda (tasyabuh) agar ibadah umat Islam tidak menyerupai prosesi puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharam saja.

Anjuran ini disandarkan langsung pada dalil hadis sahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

‘An ‘Abdillahibni ‘Abbasin radiyallahu ‘anhuma yaqulu: Qala Rasulullahi sallallahu ‘alaihi wa sallama: La'in baqiitu ila qaabilin la'asumannat-taasi‘a.

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: ‘Jika aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku benar-benar akan berpuasa pada hari kesembilan (Muharam)’.” (HR. Muslim)