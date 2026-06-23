Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Keutamaan dan Hikmah Puasa Tasu'a

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:36 WIB
Keutamaan dan Hikmah Puasa Tasu'a
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Puasa Tasu'a merupakan salah satu ibadah wunnah yang dianjurkan untuk dijalankan umat Muslim pada bulan Muharram. Puasa Tasu’a dijalankan pada tanggal 9 Muharram, memiliki sejumlah keutamaan menjadikannya ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Berikut beberapa keutamaan dari puasa Tasu'a, sebagaimana dilansir dari laman Majelis Ulama Indonesia. 

Pertama, puasa Tasu’a merupakan bagian dari puasa Muharram yang oleh Nabi SAW disebut sebagai puasa paling utama setelah Ramadhan. Keutamaan tersebut tidak terlepas dari kedudukan Muharram sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah.

Kedua, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa berpuasa pada bulan Muharram memiliki pahala yang besar. Lantaran Tasu’a dilaksanakan pada salah satu hari utama di bulan tersebut, maka ia termasuk dalam amalan yang sangat dianjurkan.

Ketiga, di samping memperoleh pahala puasa Muharram, pelaksanaan puasa Tasu’a juga berfungsi sebagai penyempurna puasa Asyura’.

Dengan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, seorang Muslim tidak hanya mengikuti sunnah Nabi SAW, tetapi sekaligus membedakan dirinya dari tradisi puasa kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura’.

Hikmah Puasa Sunnah Tasu’a

Para ulama menerangkan bahwa dianjurkannya puasa Tasu’a bersama puasa Asyura mengandung beberapa hikmah. Salah satunya, adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan tanggal 10 Muharram.

Dengan berpuasa sehari sebelumnya, seseorang dipastikan tetap memperoleh puasa Asyura’ kendati terjadi perbedaan penentuan awal bulan. Selain itu, puasa Tasu’a juga menjadi bentuk penyelisihan terhadap tradisi kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura’.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement