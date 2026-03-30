Kapan Batas Akhir Puasa Syawal 2026? Ini Tata Cara Pelaksanaannya

JAKARTA – Puasa Syawal menjadi salah satu amalan sunnah yang banyak dikerjakan umat Islam setelah Idulfitri. Ibadah ini dilakukan selama enam hari di bulan Syawal, dan pahalanya sangat besar, bahkan disebut bernilai seperti puasa sepanjang tahun.

Bagi yang ingin menjalankan amalan sunnah bernilai pahala tinggi ini, perlu memahami kapan batas akhir puasa Syawal 2026 agar tidak terlambat melaksanakannya.

Dalil Puasa Syawal

Puasa Syawal merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: “Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.”

Kapan Puasa Syawal Dijalankan dan Batas Akhirnya

Seperti disebutkan dalam hadits di atas, puasa Syawal dijalankan pada enam hari di bulan Syawal. Artinya, puasa sunnah Syawal dapat dimulai sejak tanggal 2 Syawal, karena tanggal 1 Syawal adalah hari Idulfitri yang diharamkan untuk berpuasa, hingga akhir bulan Syawal.