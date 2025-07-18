Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Inilah Keutamaan Puasa Kamis Jumat Sabtu di Bulan Muharram

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:03 WIB
Inilah Keutamaan Puasa Kamis Jumat Sabtu di Bulan Muharram
Inilah Keutamaan Puasa Kamis Jumat Sabtu di Bulan Muharram (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Keutamaan puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram merupakan anjuran mulia yang mendatangkan banyak keutamaan dan pahala berlimpah. 

Bulan Muharram dikenal sebagai salah satu dari empat bulan haram yang dimuliakan dalam Islam. Pada bulan ini, umat muslim dianjurkan memperbanyak ibadah, salah satunya dengan menunaikan puasa sunnah.

Melansir NU Online, Jumat (18/7/2025), Rasulullah SAW sangat menganjurkan amalan puasa tiga hari berturut-turut di bulan Muharram, khususnya pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. 

Keutamaan dari puasa ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali:

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامِ، الخميس والجمعة والسَّبْتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْم عِبَادَةً تِسْعِمِائَةِ عام

Artinya: "Siapa yang puasa tiga hari dari bulan Muharram, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka mencatat oleh Allah baginya tiap-tiap hari itu dalam lingkaran beribadah 900 tahun."

1. Keutamaan Puasa Hari Kamis: Amal Diangkat ke Langit

Hari Kamis memiliki keutamaan karena pada hari tersebut amal manusia diangkat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Amal perbuatan manusia diperlihatkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis. Aku (Rasulullah) senang jika amalku diperlihatkan (kepada Allah) dalam keadaan aku sedang berpuasa," (HR Tirmidzi)

Inilah alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa pada hari Kamis. Hari Kamis merupakan waktu ketika amal manusia diangkat ke hadapan Allah SWT. 

Rasulullah SAW berkeinginan berada dalam keadaan berpuasa saat amalnya diangkat, menunjukkan keutamaan puasa pada hari ini.

 

