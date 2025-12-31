Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:45 WIB
Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Pergantian tahun Masehi sering dimaknai masyarakat sebagai momen refleksi sekaligus perayaan. Namun, bagaimana hukum merayakannya dalam pandangan Islam? Apakah merayakan Tahun Baru bertentangan dengan nilai keislaman?

Mengutip pendapat Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif serta Mufti Agung Mesir Syekh Athiyyah Shaqr, merayakan Tahun Baru diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

“Lalu bagaimanakah hukum memperingati dan merayakannya bagi seorang muslim? Tak diragukan lagi bahwa bersenang-senang dengan keindahan hidup yakni makan, minum, dan membersihkan diri merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama masih selaras dengan syariat, tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak merusak kehormatan, dan bukan berangkat dari akidah yang rusak.” Demikian dikutip dari kitab Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, sebagaimana dilansir NU Online.

Lebih lanjut, sejumlah ulama Al-Azhar dan ahli hadis memandang ucapan selamat tahun baru sebagai hal yang diperbolehkan. Disebutkan bahwa mengucapkan “selamat tahun baru” tidak dapat dikategorikan sebagai bid’ah tercela, selama tidak diyakini sebagai bagian dari ritual keagamaan tertentu.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/611/3192777//make_up-Q5p2_large.jpg
Tips Makeup, 5 Langkah Sederhana Cocok untuk Pesta Tahun Baru maupun di Rumah Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192772//tahun_baru-QOBt_large.jpg
9 Daftar Negara yang Ternyata Tidak Merayakan Tahun Baru Masehi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192852//polri-TAIC_large.jpg
312 Ribu Polisi Dikerahkan Amankan Malam Tahun Baru, Larang Pesta Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192845//nataru-0L8e_large.jpg
Jelang Malam Tahun Baru, Polisi Sisir Wilayah Rawan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192821//transjakarta-5jB7_large.jpg
Hore! Naik Transjakarta, MRT dan LRT Gratis Diperpanjang hingga 1 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192793//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-PGW1_large.jpg
Pramono Ungkap Perayaan Tahun Baru di Jakarta Akan Hadirkan Pemuka Agama di 12 Titik Panggung
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement