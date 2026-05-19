Puasa Sunah Zulhijah 2026 Berapa Hari? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Bulan Zulhijah adalah salah satu bulan mulia (bulan haram) dalam kalender Hijriah yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam. Selain pelaksanaan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, salah satunya melalui ibadah puasa sunah.

Puasa sunah di bulan Zulhijah dilakukan sembilan hari, mulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijah. Puasa sunah sembilan hari ini memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih berikut:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

Mā min ayyāmin al-‘amalu aṣ-ṣāliḥu fīhā aḥabbu ilallāhi min hādhihil ayyām ya'nī ayyāmal ‘ashr. Qālū: Yā rasūlallāhi wa lal-jihādu fī sabīlillāh? Qāla: wa lal-jihādu fī sabīlillāh, illā rajulun kharaja binafsihi wa mālihi falam yarji’ min dhālika bisyai’.

Artinya: "Tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari (pertama Zulhijah)." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apa pun (syahid)." (HR. Bukhari)

Rincian 9 Hari Puasa Sunah Zulhijah

Secara rincian, anjuran puasa sunah selama 9 hari ini terbagi menjadi tiga penamaan:

Puasa 1-7 Zulhijah: Merupakan puasa sunah umum yang sangat dianjurkan untuk diamalkan pada pekan pertama bulan Zulhijah secara berturut-turut maupun terpisah.

Puasa Tarwiyah (8 Zulhijah): Puasa yang dilaksanakan bertepatan dengan hari Tarwiyah, yakni hari ketika para jemaah haji di Tanah Suci mulai bersiap-siap menuju Mina.

Puasa Arafah (9 Zulhijah): Ini adalah puasa sunah yang paling ditekankan (muakkad). Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU secara kompak merujuk pada hadis riwayat Muslim, di mana puasa Arafah memiliki keutamaan luar biasa, yakni dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

Satu hal yang wajib diperhatikan oleh umat Muslim adalah larangan berpuasa pada hari raya. Pada tanggal 10 Zulhijah (Iduladha) serta hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah), umat Islam diharamkan untuk berpuasa.