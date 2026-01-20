Berapa Hari Puasa Nisfu Syaban? Ini Penjelasan dan Waktu Pelaksanaannya

JAKARTA – Puasa Nisfu Syaban adalah puasa yang dijalankan pada pertengahan bulan Syaban. Secara harfiah, Nisfu Syaban berarti pertengahan bulan Syaban, yaitu pada hari ke-15 di bulan tersebut.

Seperti namanya, puasa Nisfu Syaban hanya dilakukan pada satu hari, yakni tanggal 15 Syaban. Tahun ini, malam Nisfu Syaban atau 15 Syaban 1447 H bertepatan dengan malam 2 Februari 2026, dan puasanya dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026.

Dalil Puasa Nisfu Syaban

Puasa Nisfu Syaban memiliki dua landasan utama dalam Islam. Pertama, hadis khusus yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib:

إذا كانَتْ ليلةُ النِّصْفِ من شَعْبانَ قُومُوا لَيْلَها وصُومُوا نَهارَها

Artinya: "Apabila datang malam pertengahan Syaban, maka beribadahlah pada malam itu dan berpuasalah pada siangnya."

Meskipun hadis ini dikategorikan sebagai dhaif (lemah) oleh mayoritas ahli hadis, ulama membolehkannya diamalkan sebagai fadhail al-a'mal (keutamaan amalan), bukan sebagai dasar hukum yang paling kuat.