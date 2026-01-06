Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Malam Nisfu Syaban 2026 Lengkap dengan Amalan Doanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:49 WIB
Jadwal Malam Nisfu Syaban 2026 Lengkap dengan Amalan Doanya
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Setiap tahun, umat Islam menantikan malam pertengahan bulan Syaban yang diyakini sebagai waktu berkah untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Malam istimewa ini, dikenal sebagai Nisfu Syaban atau Lailatul Bara'ah (Malam Pengampunan Dosa), menjadi momentum spiritual bagi jutaan Muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan ibadah mereka. Pada malam ini, pintu-pintu rahmat dibuka lebar dan takdir tahun yang akan datang ditetapkan, menjadikannya waktu yang amat berharga untuk berdoa, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Kapan Malam Nisfu Syaban 2026?

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia resmi dari Kementerian Agama, bulan Syaban 1447 Hijriah dimulai pada tanggal 20 Januari 2026. Dengan demikian, Malam Nisfu Syaban 2026 jatuh pada tanggal 2 Februari 2026, tepatnya pada saat terbenam matahari atau waktu Maghrib. Tanggal berikutnya dalam kalender Hijriah adalah 15 Syaban 1447 H yang bertepatan dengan Selasa, 3 Februari 2026.

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam kalender Hijriah, pergantian hari dimulai saat matahari terbenam (Maghrib), bukan tengah malam. Oleh karena itu, umat Islam telah memasuki Malam Nisfu Syaban sejak terbenam matahari pada hari Senin, 2 Februari 2026.

Arti dan Nama-Nama Nisfu Syaban

Istilah "Nisfu Syaban" berasal dari dua kata dalam bahasa Arab: "Nisfu" yang berarti setengah atau pertengahan, dan "Syaban" yang merupakan nama bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Dengan demikian, Nisfu Syaban berarti "pertengahan bulan Syaban."

Malam ini juga dikenal dengan berbagai nama di berbagai belahan dunia Muslim: Lailatul Bara'ah (Malam Pengampunan Dosa), Shab-e-barat (di Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan), dan Wulan Ruwah di Jawa yang berarti Bulan Arwah.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/612/3114218//viral_nisfu_syaban_diadakan_di_club_malam_bikin_netizen_terheran-s5pd_large.jpg
Viral Nisfu Syaban Diadakan di Club Malam, Bikin Netizen Terheran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/625/3113835//ayyamul_bid-lfbu_large.jpg
Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh Bertepatan dengan Nisfu Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/330/3114089//doa-GQ0t_large.jpg
Urutan Amalan dan Dzikir Nisfu Syaban 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/15/618/3114078//doa-H0KN_large.jpg
Doa yang Disarankan Seusai Baca Surat Yasin Nisfu Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113902//ilustrasi-K5fH_large.jpg
Amalan Doa Dzikir Hari Jumat Nisfu Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/330/3113889//buka_puasa-ZJq9_large.jpg
Doa Buka Puasa Nisfu Syaban, Arab dan Terjemahan, Yuk Amalkan!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement