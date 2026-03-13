Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |11:03 WIB
Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar
Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Pada 10 hari terakhir Ramadhan, umat Islam berlomba memperbanyak ibadah. itu karena pada 10 hari terakhir Ramadhan, terdapat lailatul qadar. 

Malam lailatul qadar merupakan malam istimewa yang nilainya lebih baik dibandingkan seribu bulan. 

Berikut petikan khutbah Jumat mengenai lailatul qadar, sebagaimana melansir laman NU, Jumat (13/3/2026): 

Khutbah I

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَظْهَرَ لَنَا ثَمَرَ الرَّوْضِ مِنْ كِمَامِهِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا بِفَضْلِهِ مَلَابِسَ إِنْعَامِهِ، وَبَصَّرَنَا مِنْ شَرْعِهِ بِحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤَيَّدُ بِمُعْجِزَاتِهِ الْعِظَامِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْكِرَامِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ الْكَرِيْمِ، فَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْحَكِيْمِ، الْقَائِلِ فِي كِتَابِهِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ   

Ma’asyiral Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah   

Sudah sepantasnya bagi kita semua sebagai umat Islam, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah dan larangan-Nya. Terkhusus pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan ini, di mana di dalamnya terdapat lailatul qadar yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Maka menjalaninya dengan semangat peningkatan takwa merupakan momentum yang tidak bisa kita sia-siakan.   

Lailatul qadar adalah malam istimewa bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam takwa. Malaikat turun membawa ketenteraman, dan pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Maka jangan biarkan malam ini berlalu tanpa perubahan. Perbanyak doa, istighfar, merendah diri, dan berbuat baik. Karena di malam mulia ini, setiap amal kebajikan nilainya melebihi seribu bulan.    

Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ   

Artinya, “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada Lailatulqadar. Tahukah kamu apakah Lailatulqadar itu? Lailatulqadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam) itu sampai terbit fajar.” (QS. Al-Qadr, [97]: 1-5).   

