Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Depok dan Sekitarnya 2026 Hari Ini

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Jakarta dan sekitarnya 2026 dan bacaan doanya jadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Waktu maghrib merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka puasa.

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dengan mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa yang tepat, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih khusyuk dan maksimal.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Depok yang Sediakan Takjil Gratis