Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Depok dan Sekitarnya 2026 Hari Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |19:33 WIB
Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Depok dan Sekitarnya 2026 Hari Ini
Ilustrasi.
A
A
A

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Jakarta dan sekitarnya 2026 dan bacaan doanya jadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Waktu maghrib merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka puasa. 

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dengan mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu berbuka puasa yang tepat, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih khusyuk dan maksimal.

Doa Niat Puasa Ramadhan 

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Depok yang Sediakan Takjil Gratis

  • Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri (Limo)
  • Masjid Universitas Indonesia (UI), Beji
  • Masjid Raya Baitul Kamal – Balai Kota Depok
  • Masjid Al-Huda Margonda
  • Masjid Jami’ Al-Muttaqin Beji
     

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206554//pemerintah-qRn3_large.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/330/3206544//ustazah_jahidah_farhati-HeFU_large.jpg
Kultum Ramadhan: Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Berpuasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206403//pemerintah-yjmZ_large.jpg
Wamenag: Sejarah Mencatat Kiai dan Santri Berperan Jaga Arah Kebangsaan Usai Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206401//polri-8qw2_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas TNI-Polri, Elemen Bangsa Kunci Utama Jaga NKRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206399//polri-ZAik_large.jpg
Buka Puasa Bersama TNI, Kapolri: Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206328//polri-Wf7y_large.jpg
Catat! Ada Ormas Palak THR Laporkan ke 110, Auto Digulung Polisi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement