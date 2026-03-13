Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar Lengkap dengan Bacaannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |15:50 WIB
Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar Lengkap dengan Bacaannya
Lailatul Qadar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan umat Islam semakin giat melakukan ibadah, terutama sholat malam, untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih Utama dari 1000 bulan. Namun, terkadang ada yang bingung mengenai urutan sholat malam untuk mengejar Lailatul Qadar. 

Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar

Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus sholat malam untuk Lailatul Qadar. Sholat yang dilakukan mengikuti pola sholat malam secara umum, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 

Niat dan Persiapan Sholat Malam

Sholat malam bisa dilakukan setelah sholat Isya dan Tarawih (untuk yang melakukannya), namun yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir.

Niat sholat tahajud (dibaca pelan sebelum takbir):

"Ushalli sunnatat-tahajjudi rak‘ataini lillāhi ta‘ālā."

Artinya: “Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Untuk witir, niatnya bisa:

"Ushalli sunnata al-witri rak‘atan (au tsalātsa raka‘ātin) lillāhi ta‘ālā."

Artinya: “Aku niat sholat sunnah witir satu rakaat (atau tiga rakaat) karena Allah Ta’ala.”

Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar

Berikut urutan yang lazim diajarkan ulama:

Bangun di sepertiga malam terakhir

Berwudhu, perbanyak istighfar singkat, lalu mulai sholat.

Sholat Tahajud 2 rakaat (diulang beberapa kali)

Kerjakan 2 rakaat–2 rakaat, sesuai kemampuan (misalnya 4 atau 8 rakaat).

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/330/3206679//khutbah_jumat-GdI1_large.jpg
Khutbah Jumat: Perbanyak Ibadah demi Meraih Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206616//polri-hZzm_large.jpg
Jelang Arus Mudik, Kakorlantas Ungkap Strategi Cegah Kemacetan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206612//polri-08mQ_large.jpg
Buka Puasa Bersama PB SEMMI, Kapolri Serukan Berjuang Bersama Bangun Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/618/3206576//ilustrasi-uCtG_large.jpg
Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsakiyah Depok dan Sekitarnya 2026 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206554//pemerintah-qRn3_large.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/618/3206526//ilustrasi-KaG5_large.jpg
Waktu Mustajab untuk Berdoa di Malam Lailatul Qadar
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement