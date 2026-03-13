Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar Lengkap dengan Bacaannya

JAKARTA - Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan umat Islam semakin giat melakukan ibadah, terutama sholat malam, untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih Utama dari 1000 bulan. Namun, terkadang ada yang bingung mengenai urutan sholat malam untuk mengejar Lailatul Qadar.

Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar

Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus sholat malam untuk Lailatul Qadar. Sholat yang dilakukan mengikuti pola sholat malam secara umum, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Niat dan Persiapan Sholat Malam

Sholat malam bisa dilakukan setelah sholat Isya dan Tarawih (untuk yang melakukannya), namun yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir.

Niat sholat tahajud (dibaca pelan sebelum takbir):

"Ushalli sunnatat-tahajjudi rak‘ataini lillāhi ta‘ālā."

Artinya: “Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

Untuk witir, niatnya bisa:

"Ushalli sunnata al-witri rak‘atan (au tsalātsa raka‘ātin) lillāhi ta‘ālā."

Artinya: “Aku niat sholat sunnah witir satu rakaat (atau tiga rakaat) karena Allah Ta’ala.”

Urutan Sholat Malam Lailatul Qadar

Berikut urutan yang lazim diajarkan ulama:

Bangun di sepertiga malam terakhir

Berwudhu, perbanyak istighfar singkat, lalu mulai sholat.

Sholat Tahajud 2 rakaat (diulang beberapa kali)

Kerjakan 2 rakaat–2 rakaat, sesuai kemampuan (misalnya 4 atau 8 rakaat).