HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Sya’ban, Hilangkan Penyakit Hati Sambut Ramadhan Suci

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |11:03 WIB
Khutbah Jumat: Sya’ban, Hilangkan Penyakit Hati Sambut Ramadhan Suci
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bulan Sya'ban menjadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Bulan ini bisa dijadikan momentum bagi umat Islam untuk bermuhasabah dan membersihkan diri dari sehala penyakit batin yang merusak kualitas amal dan keimanan.

Khutbah Jum'at kali ini berjudul "Sya’ban, Hilangkan Penyakit Hati Sambut Ramadhan Suci" mengajak umat Islam untuk untuk menghilangkan penyakit-penyakit batin sebelum datangnya bulan Ramadhan. Berikut teks khutbah Jumat, sebagimana dilansir dari NU Online.

Khutbah I

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ اْلمُبِيْن. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَـمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صادِقُ الْوَعْدِ اْلأَمِيْن. أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ. اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّاۗ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim yakni ibadah Jumat dalam keadaan sehat.

Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berupaya sekuat jiwa dan raga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Takwa akan membawa kita kepada surganya Allah sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ اَلْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

Artinya, “Rasulullah pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Ia menjawab, ‘Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.’” (HR Abu Hurairah)

 

