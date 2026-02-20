Khutbah Jumat: Bulan Penuh Keutamaan, Jangan Sia-siakan Ramadhan

JAKARTA - Bulan Ramadhan telah tiba, membawa banyak keberkahan dan peluang untuk meraih ampunan Allah SWT. Karena itulah seorang Muslim sebaiknya tidak menyia-nyiakan datangnya Ramadhan dan mengisinya dengan ibadah dan amal kebaikan.

Berikut khutbah Jumat untuk mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadhan, sebagaimana dilansir dari laman NU, Jumat (20/2/2025):

Khutbah I

اَلْحَمْدُ للهِ جَعَلَ رَمَضَانَ شَهْرًا مُبَارَكًا، وَفَرَضَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ لِأَجْلِ التَّقْوٰى. أَشْهَدُ أَنْ لَاۧ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ الْمُجْتَبٰى، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّقٰى وَالْوَفٰى. أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدْ فَازَ مَنِ اتَّقَى. فَقَالَ اللهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah

Menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.Oleh karena itu, khatib mengajak jamaah dan khususnya diri pribadi khatib untuk menjadi pribadi bertakwa yang menjadi tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Bisa bertemu kembali dengan Ramadhan kali ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mari, kita maksimalkan nikmat ini dan jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan Ramadhan. Hindari berpuasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja tanpa memperbaiki kualitas iman, akhlak, dan amal ibadah kita. Mari gunakan momentum Ramadhan untuk memperbanyak kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.