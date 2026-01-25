Anjuran Amalan Shalawat untuk Mendapat Ampunan di Bulan Syaban

JAKARTA — Bulan Syaban adalah bulan istimewa yang penuh berkah dan ampunan, serta menjadi penanda bahwa bulan suci Ramadan semakin dekat. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan meminta ampunan di bulan Syaban.

Syekh Yusuf an-Nabhani menjelaskan bahwa bulan Syaban juga dikenal sebagai bulan shalawat, di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad saw. Ini menjadi wujud cinta kepada Rasulullah sekaligus sarana memperkuat kesiapan spiritual sebelum memasuki Ramadan, demikian dilansir dari NU Online.

Dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyyah minal Mawahibil Ladunniyyah, Syekh Yusuf an-Nabhani menjelaskan:

قَالَ اللهُ تَعَالىَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً. قِيْلَ نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهُ شَهْرُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya, “Allah Ta’ala berfirman: ‘Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.’ (QS. Al-Ahzab: 56). Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada bulan Syaban, dan karena itulah bulan ini disebut sebagai bulan shalawat kepada Rasulullah saw.” (Syekh Yusuf an-Nabhani, Al-Anwarul Muhammadiyyah minal Mawahibil Ladunniyyah, [Mesir: Mathba’ah al-Maimaniyyah, t.t], hlm. 267).