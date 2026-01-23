Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat : Perbanyak Shawalat pada Bulan Syaban untuk Sambut Ramadhan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |11:01 WIB
Khutbah Jumat : Perbanyak Shawalat pada Bulan Syaban untuk Sambut Ramadhan
Khutbah Jumat : Perbanyak Shawalat pada Bulan Syaban untuk Sambut Ramadhan (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Syaban merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. 

Pada bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak shalawat serta mempersiapkan diri secara spiritual untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. 

Meski begitu, tak sedikit melewatkan Sya’ban. Potensi besar dari bulan mulia ini pun tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Berikut khutbah mengenai Syaban sebagai persiapan menyambut Ramadhan, sebagaimana melansir laman NU, Jumat (23/1/2026): 

Khutbah I

   الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْأَزْمَانَ مَوَاسِمَ لِلطَّاعَاتِ، وَفَضَّلَ بَعْضَ الشُّهُوْرِ عَلَى بَعْضٍ بِالْحِكَمِ وَالْبَرَكَاتِ, وَجَعَلَ شَهْرَ شَعْبَانَ شَهْرَ الصَّلَاةِ وَالْإِعْتِيَادِ. وَأَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ, فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ  قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ  يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 

Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, 

Mengawali khutbah Jumat siang ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT tas segala nikmat yang telah Dia limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita.   

Selanjutnya, marilah kita sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta semoga tercurah pula kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal ‘alamin   

Sebagai khatib, saya mengajak jamaah sekalian, termasuk diri pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketakwaan itu diwujudkan dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dalam Alquran, Allah Ta‘ala berfirman tentang anjuran untuk bertakwa:   

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰىتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ   

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.” (QS. Ali ‘Imran: 102) 

 

Halaman:
1 2 3
