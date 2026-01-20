Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Kumpulan Doa-Doa Nisfu Syaban: Persiapkan Diri dengan Amalan Berkah untuk Menghadapi Ramadhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |17:01 WIB
Kumpulan Doa-Doa Nisfu Syaban: Persiapkan Diri dengan Amalan Berkah untuk Menghadapi Ramadhan
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Malam Nisfu Syaban adalah kesempatan emas untuk melakukan persiapan spiritual yang mendalam sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Doa-doa yang dipanjatkan pada malam istimewa ini dipercaya memiliki kemuliaan tersendiri, mengingat hadis yang menyatakan lima malam—termasuk malam Nisfu Syaban—merupakan waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah SWT.

Dengan mengamalkan doa-doa yang tepat, umat Muslim dapat membersihkan hati, menghapus dosa-dosa masa lalu, dan memohon taufik untuk menjalani ibadah Ramadhan dengan lebih khusyuk dan bermakna.

Doa-Doa Utama Nisfu Syaban

1. Doa Awal Bulan Syaban

Sejak memasuki bulan Syaban, umat Muslim dianjurkan membaca doa berkah untuk menyambut Ramadhan. Berikut bacaannya:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

Allahumma baarik lanaa fii rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana

Artinya: "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan."

2. Doa Utama Malam Nisfu Syaban

Doa ini diriwayatkan dari doa Nabi Adam ketika turun ke bumi. Doa ini mengandung permohonan agar catatan amal yang buruk dihapus dan diganti dengan catatan yang baik:

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين

Allahumma yā dzal manni wa lā yumannu alaika ya dzal jalāli wal ikrām, Yā dzath thauli wal in'ām, lā ilāha illa anta, zhahar al-lājīn, wa jār al-mustajīrīn, wa amān al-khā'ifīn

Artinya: "Wahai Tuhanku yang maha pemberi, engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat. Tiada tuhan selain Engkau. Engkau adalah kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, penolong orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/614/3196379//ilustrasi-tRHx_large.jpg
Berapa Hari Puasa Nisfu Syaban? Ini Penjelasan dan Waktu Pelaksanaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/330/3193865//ilustrasi-OpFw_large.jpg
Jadwal Malam Nisfu Syaban 2026 Lengkap dengan Amalan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/330/3192865//ilustrasi-Yxco_large.jpg
Lafaz Doa Awal dan Akhir Tahun di Tengah Maraknya Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/330/3192583//ilustrasi-2RNC_large.jpg
Bolehkan Berdoa dengan Dinyanyikan? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/330/3186047//ilustrasi-RktH_large.jpg
Bacaan Doa Agar Suami Istri Hidup Rukun dan Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/330/3185855//ilustrasi-TVOt_large.jpg
Bacaan Doa agar Tidak Mengantuk saat Bekerja
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement