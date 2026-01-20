Kumpulan Doa-Doa Nisfu Syaban: Persiapkan Diri dengan Amalan Berkah untuk Menghadapi Ramadhan

JAKARTA - Malam Nisfu Syaban adalah kesempatan emas untuk melakukan persiapan spiritual yang mendalam sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Doa-doa yang dipanjatkan pada malam istimewa ini dipercaya memiliki kemuliaan tersendiri, mengingat hadis yang menyatakan lima malam—termasuk malam Nisfu Syaban—merupakan waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah SWT.

Dengan mengamalkan doa-doa yang tepat, umat Muslim dapat membersihkan hati, menghapus dosa-dosa masa lalu, dan memohon taufik untuk menjalani ibadah Ramadhan dengan lebih khusyuk dan bermakna.

Doa-Doa Utama Nisfu Syaban

1. Doa Awal Bulan Syaban

Sejak memasuki bulan Syaban, umat Muslim dianjurkan membaca doa berkah untuk menyambut Ramadhan. Berikut bacaannya:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

Allahumma baarik lanaa fii rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhana

Artinya: "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan."

2. Doa Utama Malam Nisfu Syaban

Doa ini diriwayatkan dari doa Nabi Adam ketika turun ke bumi. Doa ini mengandung permohonan agar catatan amal yang buruk dihapus dan diganti dengan catatan yang baik:

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين

Allahumma yā dzal manni wa lā yumannu alaika ya dzal jalāli wal ikrām, Yā dzath thauli wal in'ām, lā ilāha illa anta, zhahar al-lājīn, wa jār al-mustajīrīn, wa amān al-khā'ifīn

Artinya: "Wahai Tuhanku yang maha pemberi, engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat. Tiada tuhan selain Engkau. Engkau adalah kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, penolong orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut."