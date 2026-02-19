Bacaan Doa Kamilin dan Panduan Doa Setelah Sholat Tarawih

JAKARTA - Doa Kamilin menjadi tradisi mulia setelah sholat Tarawih di bulan Ramadhan, dipimpin imam untuk memohon kesempurnaan iman dan keberkahan akhirat. Doa kamilin umumnya diamalkan oleh kalangan jamaah Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat pesantren.

Pengertian Doa Kamilin

Doa Kamilin adalah bacaan doa setelah Tarawih yang meminta Allah SWT menjadikan umat beriman sempurna, memenuhi kewajiban, hingga selamat di hari kiamat.

Secara bahasa, "Kamilin" berasal dari kata "kamil" yang artinya sempurna atau lengkap. Doa ini mengandung permohonan agar jamaah menjadi kamil dalam iman, taat pada faraidh, menjaga shalat, berzakat, zuhud dunia, dan masuk surga bersama para nabi

Doa ini dibaca berjamaah dengan imam setelah salam terakhir Tarawih, sebelum bubar.