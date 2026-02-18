Tata Cara Sholat Tarawih 11 Rakaat 4-4-3, Niat, dan Doanya

JAKARTA - Di bulan Ramadhan, sholat tarawih menjadi ibadah sunnah yang penuh berkah bagi umat Islam. Sholat tarawih biasanya dijalankan dengan jumlah rakaat ganjil, dengan salah satu bentuk paling populer dan dianjurkan sebagian ulama adalah 11 rakaat dengan format 4-4-3

Seperti namanya, format ini terdiri dari dua kali 4 rakaat tarawih dan ditutup 3 rakaat witir. Format ini sejalan dengan yang diriwayatkan Aisyah RA tentang sholat Rasulullah SAW yang tidak melebihi 11 rakaat.

Berikut panduan shalat tarawih 11 rakaat dengan format 4-4-3 dengan niat dan doanya, sebagaimana dirangkum Okezone.

Pengertian dan Hukum

Sholat tarawih adalah qiyamul lail khusus Ramadhan yang sunnah muakkad, boleh dilakukan berjamaah di masjid atau sendiri. Formasi 11 rakaat 4-4-3 populer di kalangan Muhammadiyah, dengan 8 rakaat tarawih (dua salam) dan 3 rakaat witir, berbeda dengan tradisi NU yang 20+3 rakaat. Hukumnya sunnah, didasari hadits Aisyah RA bahwa Nabi SAW sholat 4 rakaat panjang, lalu 4 lagi, dan 3 witir.

Niat Sholat Tarawih

Niat dibaca di hati saat takbiratul ihram, meski lafaz bisa dibantu hafalan; tidak wajib dilafazkan karena niat adalah urusan hati. Untuk tarawih 4 rakaat pertama (imam/ma'mum sesuaikan):

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءًْ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawiihi arba'ata rakaatin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat sholat sunnah tarawih 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala." Ulangi niat serupa untuk 4 rakaat kedua.