Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Bilal Tarawih 8 Rakaat + 3 Witir Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |15:03 WIB
Bacaan Bilal Tarawih 8 Rakaat + 3 Witir Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Bacaan bilal tarawih menghidupkan suasana masjid di malam Ramadhan, menandai jeda antar-rakaat pada sholat 11 rakaat (8 tarawih + 3 witir). Bilal dipimpin oleh muadzin setelah salam imam setiap 2 rakaat, lalu diikuti oleh jamaah yang mengaminkan.

Berikut bacaan bilal selama shalat tarawih 11 rakaat:

Bacaan Bilal Lengkap (8 Rakaat + Witir)

Berikut bacaan Bilal tarawih lengkap sebagaimana tercantum dalam Kitab Perukunan Melayu

Sholat Pertama (Rakaat 1-2)

Seruan Bilal:

صَلُّوْا سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ

Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.

Artinya: "Shalatlah sunnah Tarawih, semoga Allah memberi pahala kepadamu."

Jawab Jamaah:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, shalawat Allah padanya."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/614/3203150//ilustrasi-Uvt3_large.jpg
Urutan Bacaan Sholat Tarawih 23 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/614/3202898//ilustrasi-XYNV_large.jpg
Mengapa Shalat Tarawih 4 Rakaat Tak Pakai Tasyahud Awal? Ini Penjelasan dan Dalilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/614/3202734//sholat_tarawih-6nWp_large.jpg
Keutamaan Sholat Tarawih Malam 1–30 Ramadhan Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/614/3202687//ilustrasi-YLce_large.jpg
Tata Cara Sholat Tarawih: Sendiri dan Berjamaah dengan Bacaan Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/614/3202430//ilustrasi-GWxz_large.jpg
Tata Cara Sholat Tarawih 23 Rakaat dan Witir Lengkap dengan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/340/3202355//sholat_tarawih-ABKD_large.jpg
Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement