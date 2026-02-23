Bacaan Bilal Tarawih 8 Rakaat + 3 Witir Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA – Bacaan bilal tarawih menghidupkan suasana masjid di malam Ramadhan, menandai jeda antar-rakaat pada sholat 11 rakaat (8 tarawih + 3 witir). Bilal dipimpin oleh muadzin setelah salam imam setiap 2 rakaat, lalu diikuti oleh jamaah yang mengaminkan.

Berikut bacaan bilal selama shalat tarawih 11 rakaat:

Bacaan Bilal Lengkap (8 Rakaat + Witir)

Berikut bacaan Bilal tarawih lengkap sebagaimana tercantum dalam Kitab Perukunan Melayu

Sholat Pertama (Rakaat 1-2)

Seruan Bilal:

صَلُّوْا سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ

Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.

Artinya: "Shalatlah sunnah Tarawih, semoga Allah memberi pahala kepadamu."

​

Jawab Jamaah:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, shalawat Allah padanya."