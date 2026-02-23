JAKARTA – Bacaan bilal tarawih menghidupkan suasana masjid di malam Ramadhan, menandai jeda antar-rakaat pada sholat 11 rakaat (8 tarawih + 3 witir). Bilal dipimpin oleh muadzin setelah salam imam setiap 2 rakaat, lalu diikuti oleh jamaah yang mengaminkan.
Berikut bacaan bilal selama shalat tarawih 11 rakaat:
Seruan Bilal:
صَلُّوْا سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ آجَرَكُمُ اللهُ
Shallū sunnatat tarāwīhi, ājarakumullāh.
Artinya: "Shalatlah sunnah Tarawih, semoga Allah memberi pahala kepadamu."
Jawab Jamaah:
لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Lā ilāha illallāhu Muhammadun rasūlullāhi shallallāhu ‘alaihi wa sallam.
Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, shalawat Allah padanya."