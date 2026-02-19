Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tata Cara Sholat Tarawih 23 Rakaat dan Witir Lengkap dengan Niatnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |12:32 WIB
Tata Cara Sholat Tarawih 23 Rakaat dan Witir Lengkap dengan Niatnya
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Sholat Tarawih menjadi ibadah sunnah yang penuh berkah di bulan Ramadhan, dengan pelaksanaan 23 rakaat termasuk witir yang telah menjadi tradisi umat Islam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Panduan ini dirangkum dari sumber terpercaya seperti Okezone.com serta pandangan ulama dan organisasi Islam di Indonesia.

Dasar Hukum dan Jumlah Rakaat

Sholat Tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir didasarkan pada riwayat shahih dalam Musnad Ali bin Al Ja'd, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ خُشَيْفَةَ، يَقُولُ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

Ḥaddatsanā ‘Aliyyu bnul Ja‘di, annahu sami‘a Yazīda bna Khusyai fah yaqūlu: Ṣallā ‘Umru bnul Khaṭṭābi fī Ramaḍāna ‘isyrīna rak‘atan.

Artinya: "Dari Yazid bin Khushoifah, ia berkata: 'Umar bin Al-Khattab sholat (Tarawih) di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat'."

Ini sejalan dengan ijma' ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan mayoritas Maliki, serta praktik di masjid-masjid besar Indonesia seperti yang dianut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pelaksanaan dilakukan berjamaah atau sendiri, dengan 10 kali salam untuk 20 rakaat Tarawih (masing-masing 2 rakaat), lalu witir 3 rakaat.

Niat Sholat Tarawih

Niat diucapkan dalam hati untuk setiap 2 rakaat Tarawih:

اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/340/3202355//sholat_tarawih-ABKD_large.jpg
Melihat Suasana Sholat Tarawih Perdana di Masjid Negara IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202334//sholat_tarawih-3spI_large.jpg
Sholat Tarawih Perdana, Ribuan Jamaah Padati Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202333//sholat_tarawih-Xuqi_large.jpg
Suasana Sholat Tarawih Pertama di Masjid Cut Meutia Jakpus, Jamaah Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202323//sholat_tarawih-8H23_large.jpg
Jamaah Sholat Tarawih Perdana Berdatangan ke Istiqlal, Ada dari Brebes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202299//menag-lYfW_large.jpg
Menag Jadi Penceramah Sholat Tarawih Pertama di Istiqlal, Bakal Bicara Eco-Theology
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/614/3202225//ilustrasi-0kFC_large.jpg
Tata Cara Sholat Tarawih 11 Rakaat 4-4-3, Niat, dan Doanya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement