Tata Cara Sholat Tarawih 23 Rakaat dan Witir Lengkap dengan Niatnya

JAKARTA - Sholat Tarawih menjadi ibadah sunnah yang penuh berkah di bulan Ramadhan, dengan pelaksanaan 23 rakaat termasuk witir yang telah menjadi tradisi umat Islam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Panduan ini dirangkum dari sumber terpercaya seperti Okezone.com serta pandangan ulama dan organisasi Islam di Indonesia.

Dasar Hukum dan Jumlah Rakaat

Sholat Tarawih 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir didasarkan pada riwayat shahih dalam Musnad Ali bin Al Ja'd, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ خُشَيْفَةَ، يَقُولُ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

Ḥaddatsanā ‘Aliyyu bnul Ja‘di, annahu sami‘a Yazīda bna Khusyai fah yaqūlu: Ṣallā ‘Umru bnul Khaṭṭābi fī Ramaḍāna ‘isyrīna rak‘atan.

Artinya: "Dari Yazid bin Khushoifah, ia berkata: 'Umar bin Al-Khattab sholat (Tarawih) di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat'."

Ini sejalan dengan ijma' ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan mayoritas Maliki, serta praktik di masjid-masjid besar Indonesia seperti yang dianut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pelaksanaan dilakukan berjamaah atau sendiri, dengan 10 kali salam untuk 20 rakaat Tarawih (masing-masing 2 rakaat), lalu witir 3 rakaat.

Niat Sholat Tarawih

Niat diucapkan dalam hati untuk setiap 2 rakaat Tarawih:

اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."