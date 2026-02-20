Keutamaan Sholat Tarawih Malam 1–30 Ramadhan Lengkap

JAKARTA – Keutamaan sholat tarawih malam 1–30 adalah salah satu topik yang sering dibahas umat muslim menjelang bulan Ramadhan. Sholat tarawih yang dikerjakan setiap malam selama bulan suci ini tak hanya menjadi ibadah sunnah, tetapi juga memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar.

Artikel ini akan membahas secara lengkap keutamaan sholat tarawih pada setiap malam, mulai dari malam pertama hingga malam ketiga puluh. Berikut penjelasannya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (20/2/2026):

Malam 1-10: Ampunan Awal yang Luar Biasa

Malam 1: Dosa hilang total, seperti bayi baru lahir dari ibunya.

Malam 2: Ampun dosa diri dan orangtua, bagi mukmin ikhlas.

Malam 3: Malaikat catat amal, dosa lalu diampuni Allah.

Malam 4: Pahala baca Taurat, Zabur, Injil, dan Alquran.

Malam 5: Seperti sholat di Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa.

Malam 6: Pahala tawaf Baitul Makmur, segala ciptaan minta ampun.

Malam 7: Derajat Nabi Musa AS, selamat dari Firaun-Haman.

Malam 8: Pahala seperti Nabi Ibrahim AS.

Malam 9: Ibadah setara Rasulullah SAW.

Malam 10: Rezeki baik dunia-akhirat melimpah.

Malam 11-20: Kemuliaan Hari Kiamat

Malam 11: Meninggal dalam keadaan suci tanpa dosa.

Malam 12: Wajah bersinar seperti bulan purnama di akhirat.

Malam 13: Selamat dari segala keburukan Kiamat.

Malam 14: Malaikat saksi, lolos hisab akhirat.

Malam 15: Malaikat salawat dan jaga di Arsy-Kursi.

Malam 16: Bebas neraka, langsung surga.

Malam 17: Pahala para nabi semua.

Malam 18: Ridha Allah untuk diri dan orangtua.

Malam 19: Naik ke surga Firdaus tertinggi.

Malam 20: Pahala syuhada dan orang saleh.

Malam 21-30: Puncak Pahala Surgawi

Malam 21: Istana cahaya di surga dibangun.

Malam 22: Selamat dari kesusahan Hari Kiamat.

Malam 23: Kota indah disiapkan di surga.

Malam 24: 24 doa dikabulkan Allah.

Malam 25: Bebas siksa kubur selamanya.

Malam 26: Pahala ibadah 40 tahun sekaligus.

Malam 27: Lewat shirat secepat kilat.

Malam 28: 1.000 derajat naik di surga.

Malam 29: Seperti 1.000 haji mabrur.

Malam 30: Nikmati surga, minum Salsabil-Kautsar, Allah ridha.

Keutamaan sholat tarawih malam 1–30 sangat besar, dengan setiap malamnya membawa pahala yang berlipat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini untuk menghapus dosa dan memperoleh pahala yang luar biasa. Semoga kita bisa menjalankan sholat tarawih dengan penuh kekhusyukan dan mendapatkan keberkahan serta ampunan dari Allah SWT.

(Erha Aprili Ramadhoni)