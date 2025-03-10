Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadhan

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:45 WIB
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadhan
Ilustrasi proses cerah tarawih/Foto: FreePik
A
A
A

CERAMAH tarawih keutamaan malam ke 11 Ramadhan dapat menambah ketakwaan kita menjalankan berbagai ragam ibadah sunnah. Takwa bermakna kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam setiap waktu.

Orang yang bertakwa akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, baik dalam kondisi terang-terangan maupun tersembunyi. Salah satu yang bisa meningkatkan ketakwaan adalah melaksanakan salat tarawih yang mempunyai banyak keutamaan. 

وَفِى اللَّيْلَةِ الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا كَيَوْمٍ وُلِدَ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ
 
Artinya: Pada malam kesebelas, kelak ia akan meninggal dunia seperti keadaan dimana ia baru dilahirkan dari perut ibunya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (10/3/2025), Okezone telah merangkum ceramah tarawih keutamaan malam ke 11 Ramadhan, sebagai berikut.

Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah,

Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tentang makna puasa yang sebenarnya. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi sarana tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Yaitu penyucian jiwa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh merugi orang yang mengotorinya." (QS. Asy-Syams: 9-10)

Ayat ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk membersihkan jiwanya dari segala bentuk kekotoran hati, seperti iri, dengki, dan kesombongan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai kesucian jiwa adalah dengan berpuasa.

Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang dapat merusak pahala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Bukhari)

Hadis ini mengajarkan bahwa puasa bukan sekadar ibadah fisik, tetapi juga ibadah hati dan lisan. Dengan berpuasa, kita belajar mengendalikan hawa nafsu dan membentuk karakter yang lebih baik. Jika kita tidak hanya puasa makan dan minum, sungguh sia-sia puasa yang kita lakukan.

Puasa juga mampu membersihkan hati orang-orang mukmin. Puasa Ramadhan yang dilakukan dengan keikhlasan bisa jadi sarana penghapusan dosa, sebagaimana air membersihkan kotoran. Berpuasa berarti menahan diri dari berbagai kebiasaan buruk, berlatih menjaga hati agar tetap bersih dan dekat dengan Allah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/614/3125424/ceramah_tarawih-AvNd_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 25 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/330/3122471/sholat_tarawih-ujRO_large.jpg
Bagaimana Hukum Imam Sholat Tarawih Live TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122130/ramadhan-rAGo_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 14 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122123/surat_pendek-iEqn_large.jpg
Ini Bacaan Surat Pendek Sholat Tarawih 11 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/618/3120622/sholat-CdfK_large.jpg
Bacaan Imam Sholat Tarawih Lengkap: Niat, Doa, dan Arti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/614/3120373/sholat_tarawih-7T3o_large.jpg
Urutan Surat Tarawih 23 Rakaat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement