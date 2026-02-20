Tata Cara Sholat Tarawih: Sendiri dan Berjamaah dengan Bacaan Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA - Sholat Tarawih sunnah muakkad di bulan Ramadhan dapat dikerjakan sendiri di rumah atau berjamaah di masjid. Sholat Tarawih memiliki variasi jumlah rakaat sesuai mazhab dan tuntunan organisasi, mulai dari 8 rakaat + 3 witir = 11 rakaat, 20 rakaat + 3 witir = 23, hingga 36 rakaat.

Niat Sholat Tarawih

Sendiri:

اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala."

Berjamaah (makmum):

اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Sholat Tarawih Sendiri di Rumah