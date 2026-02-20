JAKARTA - Sholat Tarawih sunnah muakkad di bulan Ramadhan dapat dikerjakan sendiri di rumah atau berjamaah di masjid. Sholat Tarawih memiliki variasi jumlah rakaat sesuai mazhab dan tuntunan organisasi, mulai dari 8 rakaat + 3 witir = 11 rakaat, 20 rakaat + 3 witir = 23, hingga 36 rakaat.
اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala."
اُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّرَاوِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an makmuman lillahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."