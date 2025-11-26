JAKARTA - Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah memerlukan ikhtiar dari suami dan istri, baik melalui berbagai kegiatan yang menjaga keharmonisan dan komunikasi, hingga doa kepada Allah SWT agar selalu diberi keberkahan dan perlindungan.
Berikut adalah doa-doa pilihan untuk menjaga keharmonisan keluarga.
اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا
Allahumma allif baina qulūbinā, wa ashlih dzāta baininā
Arti: "Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami." (HR. Muslim)