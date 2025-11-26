Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Doa Agar Suami Istri Hidup Rukun dan Harmonis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |16:05 WIB
Bacaan Doa Agar Suami Istri Hidup Rukun dan Harmonis
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah memerlukan ikhtiar dari suami dan istri, baik melalui berbagai kegiatan yang menjaga keharmonisan dan komunikasi, hingga doa kepada Allah SWT agar selalu diberi keberkahan dan perlindungan.

Berikut adalah doa-doa pilihan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Doa Utama Kerukunan Suami Istri

Doa Menyatukan Hati

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

Allahumma allif baina qulūbinā, wa ashlih dzāta baininā

Arti: "Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami." (HR. Muslim)

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/330/3185855//ilustrasi-TVOt_large.jpg
Bacaan Doa agar Tidak Mengantuk saat Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185573//ilustrasi-HLuA_large.jpg
Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185528//ilustrasi-1qSg_large.jpg
Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/330/3184822//ilustrasi-vMsh_large.jpg
Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184356//whatsapp-YEvk_large.jpg
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement