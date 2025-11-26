Bacaan Doa Agar Suami Istri Hidup Rukun dan Harmonis

JAKARTA - Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah memerlukan ikhtiar dari suami dan istri, baik melalui berbagai kegiatan yang menjaga keharmonisan dan komunikasi, hingga doa kepada Allah SWT agar selalu diberi keberkahan dan perlindungan.

Berikut adalah doa-doa pilihan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Doa Utama Kerukunan Suami Istri

Doa Menyatukan Hati

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

Allahumma allif baina qulūbinā, wa ashlih dzāta baininā

Arti: "Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami." (HR. Muslim)