Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul

JAKARTA - Setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan yang ingin dikabulkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dalam ajaran Islam, ada doa-doa khusus yang dianjurkan agar segala keinginan dapat terkabul, beserta adab dan tata caranya.

Berikut doa-doa yang dapat dibaca untuk memohon keinginan terkabul.

Kumpulan Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul

1. Doa Nabi Yunus AS (Dzun Nun)

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﻿

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zaalimiin

Artinya: "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anbiya: 87).​

2. Doa Memohon Hajat & Keperluan

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَبِبَابِكَ وَقَفْتُ وَبِجَانِبِكَ اِلْتَجَأْتُ وَإِيَّاكَ سَأَلْتُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ تَوَسَّلْتُ وَبِأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَوْلِيَائِكَ تَشَفَّعْتُ فَاقْضِ اللَّهُمَّ حَاجَتِي وَنَفِّسْ كُرْبَتِي وَمَا نَزَلَ بِي مِنْ خَيْرَاتِكَ﻿

Allahumma ilaika qoshodtu wa bibabika waqoftu wa bijanibika iltaja’tu wa iyyaka saaltu wa bimuhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama wa alihi wa shohbihi tawassaltu wa bi ambiyaika wa rusulika wa awliyaika tasyaffa’tu, faqdli allahumma hajati wa naffis kurbati wa ma nazala bi min khairatik.​

Artinya: "Ya Allah, kepada-Mu aku menuju, di pintu-Mu aku berdiri, di sisi-Mu aku berlindung, kepada-Mu aku memohon. Dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya aku bertawassul, dengan para nabi, utusan, dan para wali-Mu aku minta syafaat. Ya Allah, kabulkanlah hajatku, bebaskanlah penderitaanku dan kebingungan yang menimpaku."