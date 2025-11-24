Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |15:57 WIB
Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan yang ingin dikabulkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dalam ajaran Islam, ada doa-doa khusus yang dianjurkan agar segala keinginan dapat terkabul, beserta adab dan tata caranya.

Berikut doa-doa yang dapat dibaca untuk memohon keinginan terkabul.

Kumpulan Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul

1. Doa Nabi Yunus AS (Dzun Nun)

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﻿

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zaalimiin

Artinya: "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anbiya: 87).​

2. Doa Memohon Hajat & Keperluan

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَبِبَابِكَ وَقَفْتُ وَبِجَانِبِكَ اِلْتَجَأْتُ وَإِيَّاكَ سَأَلْتُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ تَوَسَّلْتُ وَبِأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَوْلِيَائِكَ تَشَفَّعْتُ فَاقْضِ اللَّهُمَّ حَاجَتِي وَنَفِّسْ كُرْبَتِي وَمَا نَزَلَ بِي مِنْ خَيْرَاتِكَ﻿

Allahumma ilaika qoshodtu wa bibabika waqoftu wa bijanibika iltaja’tu wa iyyaka saaltu wa bimuhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallama wa alihi wa shohbihi tawassaltu wa bi ambiyaika wa rusulika wa awliyaika tasyaffa’tu, faqdli allahumma hajati wa naffis kurbati wa ma nazala bi min khairatik.​

Artinya: "Ya Allah, kepada-Mu aku menuju, di pintu-Mu aku berdiri, di sisi-Mu aku berlindung, kepada-Mu aku memohon. Dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya aku bertawassul, dengan para nabi, utusan, dan para wali-Mu aku minta syafaat. Ya Allah, kabulkanlah hajatku, bebaskanlah penderitaanku dan kebingungan yang menimpaku."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185528//ilustrasi-1qSg_large.jpg
Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/330/3184822//ilustrasi-vMsh_large.jpg
Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184356//whatsapp-YEvk_large.jpg
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898//doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366//sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement