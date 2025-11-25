Bacaan Doa agar Tidak Mengantuk saat Bekerja

JAKARTA – Rasa kantuk di jam kerja bisa merusak fokus, produktivitas, dan kualitas keputusan. Selain menjaga pola tidur dan kebiasaan kerja yang sehat, banyak ulama menganjurkan doa dan dzikir singkat untuk memohon keteguhan hati, kejernihan akal, dan kekuatan fisik. Berikut kumpulan bacaan yang ringkas, mudah diingat, dan bisa diamalkan ketika kantuk datang.

Doa singkat penolak malas dan kantuk

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Allahumma innī a‘ūdhu bika minal-‘ajzi wal-kasali, wal-jubni wal-bukhli, wa ghalabati d-daini wa qahri r-rijāl.

Arti: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat penakut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan manusia.

Doa ini populer untuk memohon perlindungan dari kasal (malas/lemah), yang sering berjalan beriringan dengan kantuk yang mengganggu tugas.