HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |18:54 WIB
Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Menjenguk dan mendoakan orang sakit merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjenguk orang sakit sebagai bentuk kasih sayang dan untuk mempererat ukhuwah.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa menjenguk orang sakit bukan sekadar hadir, tetapi juga memberi doa dan penghiburan. Doa dapat menjadi penghibur, mengurangi rasa cemas, dan menumbuhkan optimisme bagi pasien maupun keluarganya.

Berikut beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan ulama untuk dibaca saat menjenguk orang sakit:

Doa Kesembuhan

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban-naas, adzhibil-ba’sa, isyfi anta asy-syaafii, laa syifaa’a illa syifaa’uka, syifaa’an laa yughaadiru saqamaa

Artinya: Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit.

 

Halaman:
1 2 3
