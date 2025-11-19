Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |20:44 WIB
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan doa untuk selamat di dunia dan akhirat penting diketahui umat Islam. Doa ini bisa rutin diamalkan agar meraih keselamatan, baik di dunia dan akhirat. 

Diketahui, kehidupan dan kesenangan di dunia hanyalah sementara. Sementara kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian terjadi.

Dalam ajaran agama Islam, ada sejumlah doa selamat dunia akhirat yang bisa diamalkan setiap saat. Hal in untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT. 

Berikut bacaan doa untuk selamat di dunia dan akhirat, lengkap dengan Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (19/11/2025): 

1. Surat Al Baqarah Ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Arab latin: Rabbaanaa aatinaa fiddunya hasanah, wa fil aakhiraati khasanah, wa qinaa adzaabannar.

Artinya: "Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka'."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/618/3182075/doa-c4l8_large.jpg
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement