Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya

Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Bacaan doa untuk selamat di dunia dan akhirat penting diketahui umat Islam. Doa ini bisa rutin diamalkan agar meraih keselamatan, baik di dunia dan akhirat.

Diketahui, kehidupan dan kesenangan di dunia hanyalah sementara. Sementara kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian terjadi.

Dalam ajaran agama Islam, ada sejumlah doa selamat dunia akhirat yang bisa diamalkan setiap saat. Hal in untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT.

Berikut bacaan doa untuk selamat di dunia dan akhirat, lengkap dengan Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (19/11/2025):

1. Surat Al Baqarah Ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Arab latin: Rabbaanaa aatinaa fiddunya hasanah, wa fil aakhiraati khasanah, wa qinaa adzaabannar.

Artinya: "Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka'."