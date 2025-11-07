JAKARTA - Ada doa yang dapat dibaca pada Hari Pahlawan. Bacaan doa pada Hari Pahlawan ini untuk mendoakan dan juga mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.
Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Hari tersebut diperingati untuk menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Pada momen Hari Pahlawan, biasanya diperingati dengan menggelar upacara. Salah satu rangkaian pada upacara Hari Pahlawan adalah pembacaan doa.
Berikut bacaan doa hari pahlawan 2025, sebagaimana dikutip dari laman Kemenag, Jumat (7/11/2025):
Ya Allah, Tuhan Alam Semesta
Dalam keheningan dan kesyanduan suasana
keharibaan-Mu kami persembahkan puji syukur serta doa
Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan kesatria
mereka yang telah gugur sebagai kusuma bangsa
Ampunilah mereka
lipat gandakanlah pahala
atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka
dan masukkanlah mereka ke dalam kelompok harnba-hamba-Mu yang berhak menikmati surga
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi
Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu penentram hati
untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan pahlawan kami
Berilah kami kemampuan memelihara dan mengisi kemerdekaan ini
mewujudkan bangsa yang berdaulat, berkepribadian, dan berdikari
penuh rahmat-Mu yang tiada bertepi
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengasihi
Jadikanlah Ziarah Nasional ini
sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persaudaraan
bangsa kami
Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan
Agar kami selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan
Jadikanlah keragaman sebagai modal kami merawat keIndonesiaan
Dan landasan untuk senantiasa menjaga dan memelihara persatuan
Ajarkanlah kami, sebagaimana Engkau telah ajarkan pendahulu kami
Cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihata integrasi NKRI
Cara permusyawaratan sebagai tradisi dan jati diri kami
Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni
Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami
Dosa orangtua dan guru-guru kami
Serta dosa Para pahlawan dan pemimpin kami
Kelak suatu saat nanti
Pulangkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah yang Engkau ridlai
Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kembali