HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |17:28 WIB
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada doa yang dapat dibaca pada Hari Pahlawan. Bacaan doa pada Hari Pahlawan ini untuk mendoakan dan juga mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. 

Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Hari tersebut diperingati untuk menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. 

Pada momen Hari Pahlawan, biasanya diperingati dengan menggelar upacara. Salah satu rangkaian pada upacara Hari Pahlawan adalah pembacaan doa. 

Berikut bacaan doa hari pahlawan 2025, sebagaimana dikutip dari laman Kemenag, Jumat (7/11/2025): 

1. Bacaan Doa Hari Pahlawan 

Ya Allah, Tuhan Alam Semesta

Dalam keheningan dan kesyanduan suasana

keharibaan-Mu kami persembahkan puji syukur serta doa

Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan kesatria

mereka yang telah gugur sebagai kusuma bangsa

Ampunilah mereka

lipat gandakanlah pahala

atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanan mereka

dan masukkanlah mereka ke dalam kelompok harnba-hamba-Mu yang berhak menikmati surga

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memberi

Berilah kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu penentram hati

untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan pahlawan kami

Berilah kami kemampuan memelihara dan mengisi kemerdekaan ini

mewujudkan bangsa yang berdaulat, berkepribadian, dan berdikari

penuh rahmat-Mu yang tiada bertepi

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengasihi

Jadikanlah Ziarah Nasional ini

sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persaudaraan

bangsa kami

Sinarilah kami dengan cahaya pengetahuan

Agar kami selalu berkemampuan menyikapi kemajemukan dengan kearifan

Jadikanlah keragaman sebagai modal kami merawat keIndonesiaan

Dan landasan untuk senantiasa menjaga dan memelihara persatuan

Ajarkanlah kami, sebagaimana Engkau telah ajarkan pendahulu kami

Cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihata integrasi NKRI

Cara permusyawaratan sebagai tradisi dan jati diri kami

Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni

Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami

Dosa orangtua dan guru-guru kami

Serta dosa Para pahlawan dan pemimpin kami

Kelak suatu saat nanti

Pulangkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah yang Engkau ridlai

Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kembali

 

Topik Artikel :
Hari Pahlawan Doa Kumpulan Doa
Telusuri berita muslim lainnya
