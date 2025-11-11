Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |09:11 WIB

3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru




JAKARTA - Ada bacaan doa yang bisa diamalkan agar barang dagangan laris. Doa ini diamalkan supaya dapat mendatangkan pembeli. 

Sebagai umat Islam dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Hal ini termasuk berdoa agar dagangan menjadi laris. 

Berdagang merupakan salah satu mata pencarian yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sejak kecil sudah diajak pamannya yakni Abu Thalib untuk ikut rombongan dagang ke negeri Syam.

Saat berdagang, ada kalanya banyak pembeli berdatangan. Namun, kadang ada pula masanya sepi pembeli. 

Saat berdagang, jangan lupa selalu mengingat Allah SWT agar dimudahkan mencari rezeki. Berikut bacaan doa memanggil pembeli dari segala penjuru, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (11/11/2025): 

1. Doa Pertama

 اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 

Allahumma Rabbana anzil 'alaina maa-idatam minas-samaa-i takụnu lana 'iidal li-awwalina wa Aakhirina wa Aayatam minka warzuqna wa anta khairur-raaziqiin. 

Artinya : "Ya Tuhan kami turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." (QS Al-Maidah Ayat 114)

2. Doa Kedua

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً 

Allahumma innii as-aluka, 'ilman naafi'an, wa rizqon thoyyiban, wa 'amalan mutaqobbalaa. 

Artinya : "Ya Allah sesungguhnya aku mohon pada-Mu, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thoyyib (baik), dan amalan yang diterima." (HR Ibnu Majah)

 

