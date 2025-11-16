Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan

Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan (Ilustrasi/About Islam)

JAKARTA - Tak ada yang tahu kapan musibah bencana terjadi. Dia bisa datang begitu saja tanpa memberikan tanda.

Bagi umat Islam, sudah sepatutnya berdoa kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan. Ini juga termasuk berdoa agar terlindung dari bencana.

Diketahui, belakangan bencana alam marak terjadi di Tanah Air. Banjir, longsor, maupun pohon tumbang silih berganti terjadi akhir-akhir ini.

Karena itu, sebagai seorang muslim, sepatutnya memanjatkan doa kepada Allah SWT, memohon perlindungan dari-Nya agar tidak ditimpakan marabahaya bencana.

1. Doa Terlindung dari Bencana

Berikut bacaan doa terlindung dari bencana, sebagaimana dikutip dari laman NU, Minggu (16/11/2025):