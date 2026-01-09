Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Surat yang Dibaca di Hari Jumat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |17:33 WIB
Surat yang Dibaca di Hari Jumat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Hari Jumat memiliki arti yang istimewa dalam Islam sebagai hari dimana banyak peristiwa penting terjadi. Diciptakannya Nabi Adam AS hingga hari Kiamat dikisahkan akan terjadi di hari Jumat. 

Memanfaatkan keistimewaan hari Jumat, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam membaca beberapa surat dari Al-Qur'an di hari ini, berikut tuntunannya.

Surat Al-Kahfi

Surat Al-Kahfi (Surah ke-18) terdiri dari 110 ayat dan memiliki keutamaan luar biasa ketika dibaca di hari Jumat. Anjuran ini bersumber dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu.

إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

Inna man qara'a surah al-Kahfi yawm al-Jumu'ah, adha'a lahu min al-nuri ma bayna al-Jumu'atayn.

Artinya: "Sesungguhnya barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat." (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi)

Surat-Surat Lain yang Dianjurkan

Selain Surat Al-Kahfi, terdapat surat-surat lain yang dianjurkan dibaca pada waktu-waktu berbeda di hari Jumat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW membaca Surat As-Sajdah pada rakaat pertama shalat Subuh hari Jumat, dan Surat Al-Insan pada rakaat kedua. Pada waktu shalat Jumat, disunnahkan membaca Surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, atau sebagai alternatif dapat membaca Surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
