Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Hari Jumat Singkat dan Mustajab yang Bisa Diamalkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 September 2025 |14:09 WIB
Doa Hari Jumat Singkat dan Mustajab yang Bisa Diamalkan
Doa Hari Jumat Singkat dan Mustajab yang Bisa Diamalkan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah doa singkat dan mustajab yang bisa diamalkan pada hari Jumat. Doa ini bisa diamalkan kaum muslim agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. 

Diketahui, Jumat merupakan hari yang istimewa. Jumat sebagai hari yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Karena itu, umat muslim bisa memanfaatkannya dengan melakukan amalan baik, termasuk berdoa. 

Berikut sejumlah doa hari Jumat singkat dan mustajab yang bisa diamalkan, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (12/9/2025): 

Doa 1

Melansir NU Online, Rasulullah SAW menganjurkan doa yang perlu dibaca pada Jumat pagi. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak tiga kali.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullāhalladzī lā ilāha illā huwal hayyul qayyūmu, wa atūbu ilaihi

Artinya: Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang tiada tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi maha tegak. Aku bertobat kepada-Nya.

Doa 2

Doa ini bisa dibaca pada hari Jumat agar diberkahi rezeki.

الَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adza bannar.

Artinya: "Ya Allah, berikan kami berkah pada rezeki yang telah Engkau berikan dan peliharalah kamu dari siksa neraka."

Doa 3

Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membaca doa berikut ini. 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement