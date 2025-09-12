Doa Hari Jumat Singkat dan Mustajab yang Bisa Diamalkan

Doa Hari Jumat Singkat dan Mustajab yang Bisa Diamalkan (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Ada sejumlah doa singkat dan mustajab yang bisa diamalkan pada hari Jumat. Doa ini bisa diamalkan kaum muslim agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Diketahui, Jumat merupakan hari yang istimewa. Jumat sebagai hari yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Karena itu, umat muslim bisa memanfaatkannya dengan melakukan amalan baik, termasuk berdoa.

Berikut sejumlah doa hari Jumat singkat dan mustajab yang bisa diamalkan, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (12/9/2025):

Doa 1

Melansir NU Online, Rasulullah SAW menganjurkan doa yang perlu dibaca pada Jumat pagi. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak tiga kali.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullāhalladzī lā ilāha illā huwal hayyul qayyūmu, wa atūbu ilaihi

Artinya: Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang tiada tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi maha tegak. Aku bertobat kepada-Nya.

Doa 2

Doa ini bisa dibaca pada hari Jumat agar diberkahi rezeki.

الَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adza bannar.

Artinya: "Ya Allah, berikan kami berkah pada rezeki yang telah Engkau berikan dan peliharalah kamu dari siksa neraka."

Doa 3

Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membaca doa berikut ini.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.