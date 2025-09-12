Doa Sebelum Berangkat Kerja, Kunci Sukses dan Kelancaran Rezeki

JAKARTA - Doa sebelum berangkat kerja bisa menjadi kunci sukses dan kelancaran rezeki. Sebagai umat Islam, dianjurkan untuk berdoa sebelum berkegiatan, termasuk saat berangkat kerja.

Ada sejumlah doa yang bisa dibaca sebelum berangkat kerja. Berikut bacaan doanya, sebagaimana melansir laman Rumaysho, Jumat (12/9/2025):

Doa 1

Setiap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam melakukan Sholat Subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

Artinya : "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rezeki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR Ibnu Majah nomor 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini shahih)

Doa 2

Doa dari hadits 'Ali, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam pernah mengajarkan doa berikut:

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

Artinya : "Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu." (HR Tirmidzi nomor 3563. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini hasan)