Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:12 WIB
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengirim stiker doa di WhatsApp apakah bernilai ibadah? Hal ini penting diketahui umat Islam. 

1. Stiker Doa

Terkait doa yang hanya diungkapkan dalam bentuk teks atau gambar, Imam An-Nawawi menjelaskan, doa tersebut tidak dianggap sebagai zikir yang disyariatkan dan tidak terhitung sebagai ibadah. 

Melansir laman Kemenag, Selasa (18/11/2025), menurutnya, semua zikir dan doa akan menjadi bernilai jika diucapkan dengan lisan hingga terdengar oleh diri sendiri. Imam An-Nawawi mengungkapkan:

اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبةً كانت أو مستحبةً، لا يُحسبُ شيءٌ منها ولا يُعتدّ به حتى يتلفَّظَ به، بحيثُ يسمعُ نفسهُ إذا كان صحيح السمع لا عارض له

Artinya: “Ketahuilah bahwa zikir-zikir yang disyariatkan, baik dalam shalat maupun di luar shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak dihitung dan tidak dianggap sah sampai diucapkan dengan lisan, sehingga orang yang mengucapkannya dapat mendengar dirinya sendiri, jika ia memiliki pendengaran yang normal dan tidak ada halangan”. (Imam Nawawi, Al-Adzkar, [Beirut, Dar Ibn Hazm: 2004], h. 46-47)

Dalam menjelaskan keterangan Imam An-Nawawi tersebut, Syekh Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyyah (Beirut, Daru Ihya’it Turatsil Arabi: t.t/h. 155-156) menjelaskan, doa atau zikir yang harus diucapkan dengan lisan, misalnya membaca Al-Fatihah dalam shalat, tidak akan dihitung apabila dilakukan hanya dalam hati. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
islam ibadah Doa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/330/3184304//rambut-artV_large.jpg
Hukum Menghitamkan Rambut dalam Islam, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898//doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366//sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347//sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183335//kuku-FJV1_large.jpg
Potong Rambut atau Kuku saat Keadaan Junub, Bolehkah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement