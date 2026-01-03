Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Tarot Termasuk Musyrik? Penjelasan Berdasarkan Dalil Quran dan Hadis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |13:15 WIB
Apakah Tarot Termasuk Musyrik? Penjelasan Berdasarkan Dalil Quran dan Hadis
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Membaca kartu tarot telah menjadi tren yang menyebar luas di media sosial dan platform digital, terutama di kalangan muda yang mencari jawaban atas permasalahan hidup. Namun, bagi umat Muslim, pertanyaan mendesak muncul: apakah praktik ini sesuai dengan ajaran Islam, ataukah termasuk tindakan yang melanggar prinsip tauhid? Untuk memahami hal ini secara mendalam, kita perlu merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama selama berabad-abad.

Apa itu Tarot dan Bagaimana Hukumnya?

Tarot adalah sejumlah kartu yang memuat lambang-lambang dan gambar yang konon dipercaya dapat meramal nasib, masa depan, dan hal-hal yang gaib lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarot didefinisikan sebagai alat untuk meramal nasib seseorang. Dengan definisi yang jelas ini, Islam memiliki pandangan yang tegas: membaca tarot adalah praktik ramalan yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran tauhid, yaitu kepercayaan akan keesaan Allah dalam segala hal termasuk pengetahuan tentang masa depan.

Dalil Quran: Hanya Allah yang Mengetahui Hal Gaib

Allah SWT memberikan penjelasan yang sangat jelas dalam Al-Qur'an tentang siapa saja yang berhak mengetahui hal-hal yang bersifat gaib (yang tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh indra manusia). Dalam Surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman:

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

"Katakanlah (Muhammad), 'Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib, kecuali Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.'" (Q.S An-Naml: 65)

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/614/3192886//ilustrasi-nC08_large.jpg
Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/330/3192119//ilustrasi-gRec_large.jpg
Bolehkan Mengambil Barang yang Terbawa Banjir? Ini Hukumnya dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/614/3191824//ilustrasi-USbW_large.jpg
Apakah Anak yang Sudah Bekerja Tetap Wajib Dinafkahi Ayah? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/614/3190433//ilustrasi-ZMgT_large.jpg
Apa Hukumnya Jika Tak Sengaja Menabrak Kucing? Ini Penjelasan dan Dalilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/614/3189853//ilustrasi-DA7Q_large.jpg
Hukum Berinteraksi dengan Lawan Jenis di Ruang Publik, Batasan hingga Adabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/614/3186886//ilustrasi-VozN_large.jpg
Poligami Tanpa Restu Istri Pertama, Apakah Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement