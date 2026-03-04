Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Ayat dan Hadits tentang Nuzulul Quran Beserta Artinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |15:25 WIB
5 Ayat dan Hadits tentang Nuzulul Quran Beserta Artinya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Malam Nuzulul Quran yang diperingati pada 17 Ramadan menjadi momen suci peringatan turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Momen istimewa ini memiliki keberkahan dan keutamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Berikut 5 dalil Al-Qur'an dan hadits sahih yang menjadi landasan utama dari Nuzulul Quran, beserta dengan artinya.

1. Bulan Turunnya Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Syahru Ramadhaanalladzi unzila fiihil Qur'anu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan

Arti: "Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk, dan pembeda (hak-batil)."

2. Malam yang Diberkahi

QS. Ad-Dukhan: 3

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَىٓلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۖ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

Innâ anzalnâhu fî lailatin mubârakatin innâ kunnâ mundzirîn

Arti: "Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya Kami adalah pemberi peringatan."

Menurut Ibnu Katsir, 'malam yang diberkahi' merujuk pada malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan. Pada malam ini Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/614/3204933//ilustrasi-lJ2G_large.jpg
Kapan Malam Nuzulul Quran 2026? Ini Jadwal Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559//lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124232//ramadhan-APNX_large.jpg
Perbedaan Malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/330/3123524//alquran-mGzT_large.jpg
6 Ayat yang Menjelaskan Nuzulul Quran dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement