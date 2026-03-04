JAKARTA - Malam Nuzulul Quran yang diperingati pada 17 Ramadan menjadi momen suci peringatan turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Momen istimewa ini memiliki keberkahan dan keutamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia.
Berikut 5 dalil Al-Qur'an dan hadits sahih yang menjadi landasan utama dari Nuzulul Quran, beserta dengan artinya.
QS. Al-Baqarah: 185
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
Syahru Ramadhaanalladzi unzila fiihil Qur'anu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan
Arti: "Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk, dan pembeda (hak-batil)."
QS. Ad-Dukhan: 3
إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَىٓلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۖ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
Innâ anzalnâhu fî lailatin mubârakatin innâ kunnâ mundzirîn
Arti: "Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya Kami adalah pemberi peringatan."
Menurut Ibnu Katsir, 'malam yang diberkahi' merujuk pada malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan. Pada malam ini Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia.