5 Ayat dan Hadits tentang Nuzulul Quran Beserta Artinya

JAKARTA - Malam Nuzulul Quran yang diperingati pada 17 Ramadan menjadi momen suci peringatan turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Momen istimewa ini memiliki keberkahan dan keutamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Berikut 5 dalil Al-Qur'an dan hadits sahih yang menjadi landasan utama dari Nuzulul Quran, beserta dengan artinya.

1. Bulan Turunnya Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Syahru Ramadhaanalladzi unzila fiihil Qur'anu hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan

Arti: "Bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas petunjuk, dan pembeda (hak-batil)."

​

2. Malam yang Diberkahi

QS. Ad-Dukhan: 3

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَىٓلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۖ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

Innâ anzalnâhu fî lailatin mubârakatin innâ kunnâ mundzirîn

Arti: "Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya Kami adalah pemberi peringatan."

Menurut Ibnu Katsir, 'malam yang diberkahi' merujuk pada malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan. Pada malam ini Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia.