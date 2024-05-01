Doa Setelah Akad Nikah agar Jadi Keluarga Sakinah, Mawadah,Warahmah

DOA setelah akad nikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dibahas Okezone Muslim. Doa ini hendaknya diketahui dengan baik oleh pengantin baru karena memiliki keutamaan luar biasa besar.

Dilansir nu.or.id, Ustadz Yazid Muttaqin, santri alumni Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta, kini aktif sebagai penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, menjelaskan bahwa mendoakan kedua mempelai seusai akad nikah adalah hal penting yang mesti dilakukan demi mengantar dan membekali keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berbagai doa kebaikan layak untuk dipanjatkan, namun ada satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam untuk mendoakan sepasang pengantin baru.

Doa tersebut memohonkan keberkahan bagi kedua mempelai baik di kala keduanya dalam keadaan suka maupun ketika keduanya menghadapi suatu permasalahan yang tidak menggembirakan.

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

Arab latin: Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin.

Artinya: "Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan."