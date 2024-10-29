Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Doa saat Jenguk Orang Sakit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |15:59 WIB
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
Doa saat jenguk orang sakit (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ujian yang diberikan Allah Swt kepada umatnya bisa saja berupa sakit. Saat sakit, ada doa yang dipanjatkan agar segera diberikan kesembuhan.

Melansir laman Muhammadiyah, Selasa (29/10/2024), Rasulullah Saw, sebagai utusan Allah, memberikan pengajaran yang berharga tentang bagaimana menghadapi dan berdoa untuk kesembuhan orang sakit.

Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyembuhkan penyakit. Dengan memanjatkan doa-doa yang tulus dan penuh keyakinan, seseorang dapat memohon kepada Allah untuk kesembuhan orang yang sedang sakit, sekaligus mendapatkan pahala kebaikan.

Berikut lima doa untuk orang sakit yang berasal dari sunnah Rasulullah Saw:

1. Doa untuk kesembuhan keluarga

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِهُ وأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَآءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

“Hilangkanlah kesukaran atau penyakit itu, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan. Tak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah).

2. Doa untuk orang sakit yang kita jenguk

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيْمَ رَبَ العَرْشِ العَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

“Hamba memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan pemilik Arsy yang Agung, semoga Dia menyembuhkan engkau.” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi)

Halaman:
1 2
