Doa Bersin untuk Laki-Laki dan Perempuan Lengkap dengan Artinya

DOA bersin untuk laki-laki dan perempuan lengkap dengan artinya dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim.

Bersin merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi pada umat manusia. Semua orang pasti bersin, dan waktu atau tempatnya tidak bisa diduga-duga.

Bersin pada dasarnya adalah semburan udara atau lendir secara tiba-tiba yang keluar dari mulut serta hidung. Bersin bisa disebabkan hal-hal di luar penyakit yang mendasari; seperti paparan suhu dingin, sinar yang terang, bahan iritan seperti lada, atau benda yang masuk ke hidung.

Dai muda Ustadz Ady Kurniawan Al Asyrofi menjelaskan, dalam ajaran agama Islam ada yang bisa dilakukan ketika mengalami bersin, yaitu:

1. Jangan ditahan

Jangan ditahan karena bersin itu disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menguap. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Bersin itu dari Allah, sedangkan menguap itu dari setan, apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya dan bila sampai mengucapkan: Aah, aah, sesungguhnya setan tertawa di dalam rongganya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, bila seseorang mengucapkan: Aah, aah, saat menguap, sesungguhnya setan tertawa di dalamnya. Abu Isa berkata hadis ini hasan shahih." (Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2670)

2. Buang ke kiri

Ketika bersin, buang ke arah kiri, lalu tutup dengan siku kiri. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, disebutkan saat hendak bersin, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menutup mulutnya dengan tangan atau baju Beliau. Tujuannya agar suara bersinnya tidak terlampau keras.

Hadits lain mengingatkan bersin yang keterlaluan termasuk perbuatan setan. "Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perilaku mengencangkan suara bersin dan menguap." (HR Abu Hurairah)

3. Lalu ucapkan: "Alhamdulillah."

4. Jika ada orang yang menjawab atau mendoakan bersin kita, maka wajib membalasnya dengan doa.

Seorang Muslim dianjurkan mengucapkan Hamdalah atau "Alhamdulillah ala kulli hal" setelah bersin.

"Bahwa seseorang bersin di sisi (Ibnu Umar), Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada kami, Beliau mengajarkan kepada kami supaya mengucapkan: Alhamdulillahi ala kulli hal (segala puji bagi Allah dalam kondisi apa pun)."

Bagi orang yang mendengar bersin juga dianjurkan untuk ikut mendoakan dengan mengucapkan: "Yarhamukallah."