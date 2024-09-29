Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sesuai Ajaran Nabi, Ini Bacaan Doa Masuk Kuburan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |16:29 WIB
Sesuai Ajaran Nabi, Ini Bacaan Doa Masuk Kuburan
Ilustrasi doa masuk kuburan sesuai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SESUAI ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, berikut ini bacaan doa masuk kuburan. Dengan mengetahui doa ini maka bisa terhindar dari tindakan melanggar syariat Islam hingga mendatangkan pahala melimpah.

Adapun ziarah ke kuburan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ini dimaksudkan agar umat manusia selalu ingat kematian dan kehidupan kekal di akhirat kelak, jadi perbanyak amal salih. 

Dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ

"Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat." (HR Ahmad nomor 1236 dan dishahihkan Syekh Syuaib Al Arnauth)

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَزُورُوَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكّركُمُ الـمَوتَ

"Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang kematian." (HR Ibnu Hibban nomor 3169 dan sanadnya dinilai shahih oleh Syekh Syuaib Al Arnauth)

Ilustrasi doa masuk kuburan. (Foto: Instagram @irmamomsaqil)

Doa Masuk Kuburan

Dikutip dari laman Konsultasi Syariah, berikut ini bacaan doa masuk kuburan, sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Assalamu ’alaikum ahlad-diyaar minal mu’miniina wal muslimiin. Yarhamulloohul mustaqdimiina minnaa wal musta’khiriin. Wa inna insyaa alloohu bikum la-laahiquun wa as alullooha lanaa walakumul ‘aafiyah.

"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian."

Hadis ini diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam tentang doa yang dibaca pada saat ziarah kubur (HR Ahmad nomor 25855, Muslim: 975, Ibnu Hibban: 7110, dan yang lainnya). 

Bisa juga dengan bacaan yang lebih singkat:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam pernah mengunjungi kuburan. Kemudian beliau berdoa:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

"Keselamatan untuk kalian, wahai penghuni rumah kaum mukminin. Kami insya Allah akan menyusul kalian." (HR Muslim nomor 249) 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
